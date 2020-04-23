Какие права и обязанности закреплены в Конституции? Сколько звёзд в нашей галактике? Почему мандарин не тонет в воде? Что ещё можно узнать, просто нажав на кнопку пульта, и какие занятия стоят в нашем телерасписании, знает Анастасия Подоляко.

Сделать брошь, бумажного голубя или украсить блюда к приходу гостей. Учителя технологии на своих занятиях увлекают не только учеников, но и съемочную группу.

А для школьников, которые любят цифры, формулы и точные расчёты в расписании есть физика, химия, биология и не только. Обязательно наглядно и с опытами.

В современном образовании – современные подходы. Педагоги знают, как бы выглядели персонажи сказок в наше время или, например, как понять русский язык с помощью… смайликов.

Учителей и учеников разделяет монитор. Покажите, как проходят и ваши уроки в таком формате. Ждем сообщений по телефону: 8-905-919-59-66. Присылайте фото и видео, как вы пишите, читаете, учите стихотворения в новых условиях. Тем более что на наших «Телеуроках» можно появляться не в школьной форме и без сменной обуви. Сидеть за партой тоже необязательно. Самые комфортные занятия – по будням в 10:00 и 17:00.

Автор: Анастасия Подоляко