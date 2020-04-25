Режим повышенной готовности и все ограничительные меры, введенные для профилактики коронавирусной инфекции, продлены до 4 мая включительно, сообщил сегодня в своем обращении к кузбассовцам губернатор Сергей Цивилев.

«Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер»,— сказал Сергей Цивилев.

Губернатор сообщил, что в области вводится ряд новых ограничений, чтобы остановить распространение инфекции. Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с 5 мая.

Согласно распоряжению губернатора, на всей территории региона для посещения закрыты парки, скверы, аллеи, бульвары, площади, набережные, места массового отдыха у воды, другие места культуры и отдыха, утвержденные органами местного самоуправления, а также детские и спортивные площадки.

Школы и вузы будут работать в режиме дистанционного обучения вплоть до окончания учебного года.

Вместе с тем, для кузбассовцев отменяется ограничение поездок на свои дачи, садовые или огородные участки, которые находятся за пределами области. Возвращаются к работе МФЦ «Мои документы», которые ранее были временно закрыты в 6 муниципальных округах Кузбасса.

«Коронавирус — не миф, это реальная угроза, болезнь, от которой умирают люди. Прошу всех граждан действовать ответственно, выполнять рекомендации врачей и оставаться дома. От этого зависит длительность ограничений и сроки возврата к обычной жизни», — сказал глава региона.

Сергей Цивилев также напомнил, что в Кузбассе с 20 апреля введен особый противопожарный режим, но, несмотря на это, регион страдает от пожаров.

«Разжигать костры и жечь сухую траву строго запрещено. Напомню, что действуют штрафы за нарушение противопожарного режима. С поджигателями будем бороться — они создают угрозу не только для своей жизни и имущества, но и для соседей, односельчан, их детей», — сказал губернатор.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.