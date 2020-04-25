Кузбасс с опережением на 5 дней выполнил нормативы Минздрава РФ по созданию медицинской инфраструктуры для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Сергей Цивилев. В медицинских учреждениях региона имеются 1 329 коек для размещения больных коронавирусом, 931 койка обеспечена кислородом, 465 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задачу президента Владимира Владимировича Путина и правительства России мы выполнили с опережением. Межведомственная комиссия провела проверку, я также выезжал с инспекцией. Места в больницах действительно готовы, подключены к системам подачи кислорода, обеспечены аппаратами ИВЛ», — сказал Сергей Цивилев в интервью директору департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарье Кислицыной.

Президент России Владимир Путин заявил в начале апреля о необходимости увеличить количество коек для инфицированных COVID-19. Сергей Цивилев отметил, что Минздрав РФ требовал от регионов подготовить койки до 28 апреля, но в Кузбассе необходимые показатели были достигнуты уже 23 апреля.

«Мы готовимся к различным сценариям развития событий, в том числе и к негативным. Поэтому я поставил задачу в течение двух недель развернуть в регионе еще 1300 коек. На данный момент 600 из них уже готовы. Очень надеюсь, что они нам не пригодятся, но мы всегда должны быть готовы к худшему сценарию и действовать на опережение», — сказал Сергей Цивилев.

Экспертный институт социальных исследований ежедневно проводит мониторинг региональных практик противодействия коронавирусной инфекции. Эксперты института уже 5 раз отмечали Кузбасс как регион, где применяются эффективные и нестандартные способы противодействия заболеванию.

В частности, эксперты высоко оценили комплекс мер по поддержке медиков Кузбасса, лечащих больных коронавирусом; налаженное в Кемерове производство клапанов для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода, пакет решений по поддержке населения и бизнеса Кузбасса, практику торговли с автолавок, а также замену традиционных весенних ярмарок на доставку продуктов волонтерами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.