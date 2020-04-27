Меры по противодействию коронавирусной инфекции не должны останавливать важные для жителей Кузбасса процессы, такие как плановая вакцинация детей или поездки на дачи, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на рабочей встрече со своим заместителем по вопросам социального развития Алексеем Цигельником.

По словам замгубернатора, основные причины возникновения новых случаев заболевания в последние дни связаны с жителями области, которые приехали из центральной части страны и из соседних регионов, а также те, кто находился с ними в контакте. Поэтому основная задача заключается в выявлении эпидемических очагов, где есть контактный и его окружение. Например, 24 апреля зафиксирован прирост на 21 случай, из них 90 % – люди, которые находились в контакте с ранее заболевшими и были под наблюдением в самоизоляции, в обсерваторах или в больницах. Наблюдение за гражданами, которые находятся на самоизоляции и в обсерваторах продолжается. Сегодня и завтра запланирован сбор анализов у большого количества людей.

«Для нас важно, чтобы меры по предотвращению распространения нового вируса были разумными и достаточными. Ситуация не должна повлиять на экономику региона. Также надо возобновить другую важную работу. Так, в связи с распространением коронавируса была приостановлена вакцинация детей. К этому вопросу надо вернуться, принять объективное решение. График вакцинации детей нарушать нельзя. Важно подготовиться к дачному периоду, проработать режим перевозки людей к участкам, составить график, чтобы избежать скученности людей и массового передвижения. Необходимо организовать на местах продажу продуктов питания, инвентаря. Главам поручено обеспечить работу водо- и электроснабжения, чтобы люди могли находиться на дачах без лишнего возвращения в город», – подчеркнул губернатор.

Цигельник рассказал, что работа по предотвращению распространения COVID-19 продолжается в нескольких направлениях. Увеличивается число исследований за счет открытия новых лабораторий и организации работы нескольких смен. За последние 4 недели увеличилось число исследований в 10 раз. «Но мы понимаем, что этого недостаточно. Наша задача – продолжать дальнейшее диагностирование контактных лих с заболевшими, членов коллективов, медработников, которые контактируют с заболевшими. Для этого прорабатывается вопрос о запуске дополнительных лабораторий, а также о введении тестовых систем, которые позволят нам достигнуть 2000 исследований в сутки – удвоить количество исследований», – отметил Цигельник.

По мнению замгубернатора, важно еще продумать логистику пациентов. Так, в Кузбассе запланировано открытие временных мест предварительных осмотров перед приемными отделениями больниц, чтобы разделить поток обратившихся граждан на «опасных» (потенциальных носителей вируса) и «неопасных». Это будут временные конструкции на теплое время года. Также рассматриваем вопрос создания медицинских бригад, которые будут выезжать к больным на дом для диагностики, определения дальнейших действий. Эта мера будет введена для того, чтобы больной не обращался в поликлинику самостоятельно, не контактировал с другими людьми, а при необходимости сразу был отправлен в стационар.

Сергей Цивилев подчеркнул, что также необходимо создать все условия для безопасности медицинских работников в инфекционных больницах и лабораториях. К пошиву защитной одежды подключились учреждения ГУФСИН. Мощность цехов может достигать до 3 тыс. костюмов в сутки. По оценкам Цигельника этого будет достаточно для обеспечения медиков в дальнейшем. На сегодняшний день медработники, которые контактируют с больным, обеспечены защитными костюмами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.