По данным Цивилев.Live, за прошедшие сутки в регионе еще у троих пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 101 больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции).

Ситуация находится на контроле правительства Кузбасса.