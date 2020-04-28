Начало дачного сезона традиционно совпадает с майскими праздниками, которые в этом году продлятся с 1 по 5 мая включительно.

В этот период дачники массово выезжают на свои садовые участки. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции правительство Кузбасса приняло решение дать людям возможность уехать на свои дачные участки заранее, чтобы не допустить большого скопления людей в общественном транспорте.

Напомним, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам муниципальных образований региона и председателям садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) подготовиться к переезду значительного количества людей на дачи, где риск заражения коронавирусом ниже, чем в городах.

В Кузбассе на территории 29 муниципальных образований расположено 771 садоводческое некоммерческое объединение граждан. Количество их членов – почти 145 тыс. человек, а с учетом членов их семей – до полумиллиона жителей.

Для комфортного длительного проживания кузбассовцев на дачах в крупных СНТ начнут работу небольшие торговые объекты. Кроме того, Сергей Цивилев поручил организовать работу автолавок со всеми необходимыми продовольственными и садоводческими товарами. Также будут организованы выезды сотрудников МФЦ в садоводческие товарищества для приема документов, оформления участков или построек. Главам муниципальных образований поручено обсудить с председателями СНТ график выездов специалистов, а для решения проблем садоводов создать «горячие линии» в администрациях муниципальных образований.

Власти Кузбасса также обращают внимание кузбассовцев на необходимость соблюдать меры предосторожности: носить в общественных местах маски, перчатки.

Расписание дополнительных рейсов можно узнать на сайте Министерства транспорта Кузбасса http://mtk42.ru/ru/about/news/novosti/transport-v-sadovye-obshchestva/

В Министерстве транспорта Кузбасса подчеркнули, что с 1 мая сезонные маршруты в садовые общества будут выполняться по стандартному графику.