Вместе с сотрудниками стационаров, где лечатся больные новой коронавирусной инфекцией, дополнительные выплаты из бюджета Кузбасса получит также персонал обсерваторов, приемных отделений перепрофилированных стационаров, участвующие в борьбе с коронавирусом работники лабораторных и паталогоанатомических служб, служб судебно-медицинской экспертизы и дезинфекционных станций. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил об этом на заседании межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции во вторник, 28 апреля.

В соответствии с новыми мерами поддержки врачи и специалисты с высшим медобразованием в вспомогательных службах получат по 30 тыс. рублей, средний медперсонал – 15 тыс. рублей, младшие и иные специалисты – 7,5 тыс. рублей.

«Необходимо оперативно наладить выплату денежных премий не только медперсоналу стационаров, но и всем специалистам, задействованным при работе с больными COVID-19. Все они находятся в центре борьбы с опасной болезнью», – сказал Сергей Цивилев.

Губернатор поручил доводить выплаты до медработников в кратчайшие сроки – весь персонал должен получать премии одновременно с зарплатой. Глава региона заявил также, что будет лично контролировать сроки и полноту выплат медикам.

Как сообщалось ранее, врачи перепрофилированных под лечение больных коронавирусом круглосуточных стационаров получат дополнительно из регионального бюджета по 100 тыс. рублей, средний персонал – 70 тыс. рублей, младший и иной персонал – 35 тыс. рублей. Все эти суммы будут выплачиваться в дополнение к федеральным мерам поддержки.

Заместитель губернатора по социальному развитию Алексей Цигельник отметил, что для данных категорий медработников региональная выплата начисляется при условии непрерывного нахождения работника в течение 14 суток (336 часов) в круглосуточном стационаре с последующим нахождением 14 дней в обсерваторе. Если срок непрерывного пребывания меньше, сумма начисляется пропорционально отработанному времени.

Кроме того, в ближайшее время в Кузбасс поступят средства федеральных дополнительных выплат медикам, которые начисляются по решению президента России Владимира Путина. Согласно постановлению правительства РФ № 484, предусмотрены выплаты врачам стационаров, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией (80 тысяч рублей в месяц), среднему медицинскому персоналу (50 тыс. рублей), младшему медперсоналу (25 тыс. рублей). Также доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом: врачи (50 тыс. рублей), фельдшеры, медсестры и водители (25 тыс. рублей).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.