Ситуация может стать неблагоприятной. Так считает главный специалист — инфекционист Кузбасса Ольга Бородкина. По ее словам, в нашем регионе пока не очень много заболевших, по сравнению с ближайшими соседями — Новосибирской областью или Красноярским краем, но и никакой динамики к снижению заболеваемости нет. Вирус чрезвычайно активно передается воздушно-капельным путем.

«Человек делает в среднем 16 вдохов в минуту, и носители болезни с каждым выдохом распространяют коронавирус в окружающую среду. По мировому опыту единственный эффективный способ сдержать эпидемию — сокращение социальных контактов. Поэтому чрезвычайно важен режим самоизоляции и ввод в действие электронных пропусков», — считает Ольга Бородкина.

Специалист утверждает, что это позволит медицинским учреждениям работать в режиме, который соответствует их силам и возможностям.

«Главное — избежать эпидемиологического взрыва, когда каждый день число заболевших увеличивается в 2 раза. Мы видим, как развивается ситуация в США и некоторых странах Европы, где режим самоизоляции ввели уже после эпидемиологического взрыва. Они потеряли время, в результате выросло число заболевших и, самое страшное, количество летальных исходов», — сказала главный специалист — инфекционист Кузбасса.

Ольга Бородкина призывает кузбассовцев строго соблюдать режим самоизоляции, ведь в большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно.

«Но даже если всего 10% случаев будут тяжелыми, это создаст огромную нагрузку на систему здравоохранения. Врачи в такой ситуации не смогут помочь всем. Чтобы такого не было, чтобы режим работы врачей был усиленным, но максимально близким к штатному, нужно обязательно соблюдать режим самоизоляции», — заявила Ольга Бородкина.