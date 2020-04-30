Сегодня в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта без официальных уведомлений не вышло более 100 автобусов. По информации пресс-службы городской администрации, парализованной оказалась работа сразу 12 маршрутов. Это автобусы отдельных частных перевозчиков.

Практически без общественного транспорта остался Заводской и Орджоникидзевский районы, проблемы испытывали жители Куйбышевского и Новоильинского районов. Ситуацию спасли перевозчики, которые работают по регулируемому тарифу, а также ряд частных перевозчиков, которые продолжили работу.

Утром в городе был создан оперативный диспетчерский штаб для решения проблем организации транспортной доступности. Определены направления, где требуется срочное принятие мер по замещению выпадающих маршрутов – в первую очередь это направления на 18 квартал и Абашево. Именно с этих направлений поступило большее количество жалоб и обращений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для решения транспортной проблемы сейчас запущены дополнительные трамваи и троллейбусы, пассажирские автотранспортные предприятия увеличили выпуск на линию автобусов большой и особо большой вместимости. По решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Новокузнецк направлены дополнительные автобусы из соседних муниципальных образований.