Бизнесмены Кузбасса принимают участие в благотворительной всероссийской акции «Мейкеры против COVID-19». Спасение жизней в период пандемии – главная цель некоммерческого сообщества. Какую помощь оказали кузбасским медикам, расскажет Виктория Тимкина.

Даже супергероям нужна защита. Сегодня герои нашего времени — врачи, которые борются за жизни больных новой малоизученной инфекцией. Всероссийская акция «Мейкеры против COVID-19» дала возможность и кузбасским предпринимателям помочь медикам защититься от заражения коронавирусом — обеспечить их щитками для лица.

Это совместная помощь. Одна компания поставляет материалы, другая — изготавливает. За сутки удалось сделать более 400 штук таких экранов для лица. Столько же заколок для медицинских масок. Сегодня посылки уже отправили в больницы Кемерова, Новокузнецка, Мариинска, Гурьевска и Междуреченска, то есть туда, где есть необходимость в дополнительной защите.

В акции «Мейкеры против COVID-19» принимают участие те предприятия, у которых на производстве есть лазерные и фрезерные станки, 3D-принтеры для изготовления дополнительных немедицинских средств индивидуальной защиты. При наличии оборудования и желания не оставаться в стороне, можно оставить заявку на официальном сайте: makersvscovid.ru. Здесь же могут написать и сотрудники больниц, если им нужна такая помощь.

Автор: Виктория Тимкина