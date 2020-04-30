Уникальный проект стартовал в формате онлайн-собрания, к которому подключились министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, директор научно-образовательного центра «Кузбасс» Ирина Ганиева, представители муниципальных округов, директора школ, кураторы и другие участники «Школы НОЦ».

«Вовлечение детей в науку – это наш вклад в будущее, которое мы строим уже сегодня. Это новая страница в жизни как в образовательных организациях, так и в жизни научно-образовательного центра. Мы начинаем наш проект в интересное время – время возможностей и безграничного ресурса. Со стороны министерства образования и науки Кузбасса мы приложим все усилия для того, чтобы этот проект стал пилотным в России и приносил радость нашим детям», — отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Цель «Школы НОЦ» – создание условий для формирования у школьников представления о современных методах научных исследований в приоритетных направлениях науки Кузбасса и России. Так, первым направлением станет «Цифровая агрономия», в рамках которой ребята из пяти сельских школ из Гурьевского, Промышленновского и Яйского округов на протяжении семи месяцев будут изучать агрономию на примере технологии выращивания картофеля.

С ребятами будут работать ученые Всероссийского научно-исследовательского института Фитопатологии, Кемеровского научно-исследовательского института сельского хозяйства, КемГУ и КузГСХА. Сначала для них будут организованы теоретические занятия: ученые прочтут цикл лекций в занимательной форме. Затем школьники будут проводить лабораторные работы: познакомятся с работой компьютерной системы поддержки принятия решений по борьбе с заболеваниями картофеля, попробуют составить научно обоснованные адаптивные программы защиты картофеля от фитофтороза и альтернариоза.

Дальше ученики выйдут на практические занятия – будут работать на опытных полях, где смогут применить полученные знания и самостоятельно вырастить клубни на приусадебных участках своих школ или домов. В финале проекта будут награждены лучшие школьники и школьные бригады.

Добавим, НОЦ «Кузбасс» планирует сделать подобные проекты по разным областям знаний: физике, химии, русскому языку и литературе и др. Количество участников и наставников проекта также расширится.