Об этом стало известно из актуального рейтинга, подготовленного информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Так, на 1 мая в рейтинге регионов СФО по числу заражений коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек в Кузбассе приходится 4,7 случаев коронавируса. По состоянию на 27 апреля, этот коэффициент составлял 4,0 – тогда наш регион также являлся одним из лидеров среди субъектов СФО по наименьшему количеству заражений на 100 тысяч жителей.

Для сравнения, по данным на 1 мая от ИЦК, в республике Хакасия на 100 тысяч жителей зарегистрировано 47, 8 случаев COVID-19. Субъект возглавил первую позицию рейтинга. На второй месте – Красноярский край. Здесь фиксируется 24,8 случая заражений на 100 тысяч жителей.