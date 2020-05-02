По информации телеграм-канала Цвилев.Live, за прошедшие сутки еще у десяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 20 человек.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 131 больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 051 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.