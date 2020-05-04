Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 4 мая.

Минувшие выходные установили своеобразный «антирекорд» по числу прироста заболевших COVID-19 в России. В СФО за минувшие выходные и с начала месяца также отмечен ощутимый рост количества инфицированных.

На первом месте — республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей зарегистрировано 56,2 случая коронавирусной инфекции. Это почти на 9 пунктов выше, чем перед выходными, 1 мая.

Следом — Красноярский край — 24,8 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей. Кемеровская область при этом остается самым благополучным регионом, здесь по-прежнему самый низкий прирост заболеваемости: на 100 тысяч человек тут 6,1 случаев COVID-19. За выходные прирост составил всего 1,4 пункта.