В своей колонке «Дважды победители» губернатор Сергей Цивилев написал: «Приближается День Победы — очень важный, святой для нас праздник. После войны прошла целая жизнь, выросли несколько поколений, но 9 мая мы по-прежнему чувствуем радость и скорбь, потому что каждый в России знает, какой дорогой ценой досталась Победа. Наша обязанность — донести эту правду до своих детей и внуков…

В этом году мы впервые отмечаем День Победы в непривычном формате. Не будет парадов и массовых шествий, масштабных концертов на площадях. Но праздник — будет. Поздравим каждого ветерана, центральные улицы городов украсим знаменами Победы. Приглашаю всех жителей области участвовать в акции «Окна Победы» и к празднику выставить у себя в окнах портреты родственников — фронтовиков и тружеников тыла, украсить рамы и балконы шарами, флажками, цветами. Обязательно буду участвовать в акции «Бессмертный полк» — она в этом году пройдет в режиме онлайн. Конечно, очень жаль, что мы не можем пройти по праздничным улицам, лично поздравить и обнять ветеранов. Но жизни людей важнее. И мы все вместе обязательно отпразднуем День Победы, когда ситуация изменится и опасность коронавируса исчезнет».

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