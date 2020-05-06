По данным Цивилев.Live, за прошедшие сутки еще у 18 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция»: Новокузнецк – 12, Калтан – 2, Белово – 1, Кемерово – 1, Анжеро-Судженск – 1, Новокузнецкий район – 1. Они изолированы, получают лечение.

Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 26 человек.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 168 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 503 человека.