В рамках акции «Цифропомощь» благотворители подарят школьникам Кузбасса 400 планшетов для дистанционного обучения. Первая партия – 150 устройств – передана в Региональный добровольческий центр «БлагоДарю» в среду 6 мая. В ближайшие дни туда поступят еще 250 планшетов, все они будут переданы школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.

Подарок детям сделали председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы Кузбасса Константин Синцов при поддержке президента Федерации спортивной борьбы Кузбасса, депутата Государственной Думы РФ Александра Брыксина и сопредседателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Александра Шишкина.

Ранее в рамках акции «Цифропомощь» компьютерную технику получили 144 кузбасские семьи, в которых воспитывается более 700 школьников. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил участников акции за помощь детям.

«Несмотря на распространение опасной болезни, школьникам нужны условия, чтобы эффективно учиться. Большое спасибо неравнодушным людям, которые дарят детям такую возможность. Это хорошая и нужная инициатива. Планшеты пригодятся школьникам и в дальнейшем, после возвращения к учебе в обычном режиме. Система образования со своей стороны работает над созданием условий, чтобы дистанционное обучение шло эффективно: налажено обучение преподавателей, отлаживается работа образовательных платформ», – сказал Сергей Цивилев.

Акция «Цифропомощь» направлена на помощь кузбасским школьникам, которые не могут учиться дистанционно из-за отсутствия нужной техники. Все желающие, у кого есть невостребованная компьютерная и мобильная техника в рабочем состоянии (год выпуска не ранее 2012 года), могут передать ее нуждающимся. Прием оборудования ведется в Региональном добровольческом центре «БлагоДарю» по адресу: Кемерово, пр. Кузнецкий, 26. Телефоны для справок: 8 (3842) 36-00-34, 8(905) 075-50-90.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.