6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Кузбассе за прошедшие сутки. В Новокузнецке – 4, в Калтане и Юрге – по одному. Таким образом, больше всего заболевших по-прежнему в Новокузнецке, на втором месте – Кемерово, на третьем – поселок городского типа Краснобродский. В населенном пункте, где проживают чуть больше 11 000 человек, на 6 мая было выявлено 30 случаев заболевания коронавирусом. Заболеваемость растет, и на этом фоне особенно важно вовремя диагностировать болезнь.

Какие симптомы требуют немедленного вызова скорой помощи? Почему их игнорирование на фоне распространения коронавируса может быть смертельно опасным?

Смотрите интервью с директором Кемеровского областного центра медицины катастроф Ксенией Радивилко в прямом эфире в программе «Акценты» с Александром Смирновым на телеканале ОТР сегодня, 7 мая, в 18:00, а также в ютюб-канале «Кузбасс 1 HD».

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