Кемеровские волонтёры принимают участие во Всероссийской акции. Раздают кузбассовцам флаги. Их можно прикрепить на машины или вывесить из своих окон.

Символ мира и окончания Великой Отечественной войны. Знамя Победы водружено 1 мая 1945 на крыше здания Рейхстага в Берлине. Изготовлено в полевых условиях. Красное полотнище, 82 на 188 сантиметров. Копии такого флага теперь развеваются на кузбасских автомобилях.

Копии Знамени Победы волонтёры раздают на заправках, во дворах жилых домов и в магазинах. Соблюдают все меры безопасности: работают в масках и перчатках. Кузбассовцы такие подарки принимают с радостью.

Еще одна акция — «Флаги России». Каждый желающий сможет прикрепить триколор на автомобиль или разместить его на окнах и балконах. Главное — показать единение народа, несмотря ни на какие обстоятельства.

Автор: Арина Мерлова