Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса подготовить и представить до 1 июня предложения по выделению средств на строительство двух защитных дамб в Новокузнецке и Междуреченске. Текст поручения опубликован на сайте президента РФ. (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63304)

Глава государства дал это поручение по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, которое состоялось 27 апреля. Губернатор Кузбасса на совещании доложил, что в Кузбассе все реки вскрылись ото льда. Благодаря своевременным профилактическим мерам проблем при вскрытии рек не было.

«На прошлой неделе в связи с резким потеплением и дождями у нас началась так называемая вторая волна паводка. Ситуация контролируемая, рисков здесь не видим, все силы и средства развернуты», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В ходе совещания губернатор Кузбасса попросил выделить федеральные средства на капитальный ремонт дамбы в Междуреченске и строительство дамбы в Новокузнецке, чтобы снизить угрозу подтопления городов на юге области.

«В Кузбассе есть два объекта – дамба в городе Новокузнецке и дамба в городе Междуреченске. Из областного бюджета эти работы профинансировать не сможем. Обращались уже по поводу строительства этих дамб, рассчитываем на федеральную поддержку», — доложил Сергей Цивилев.

Речь идет о капитальном ремонте левобережной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа. В случае разрушения дамбы в зоне затопления окажутся более 844 домов, в которых проживают 1 822 человека, а также социально значимые объекты: общеобразовательная школа, детский сад, два магазина, дом культуры, автомобильная дорога областного значения.

Не менее значимый проект — строительство дамбы в Новокузнецке на участке от Байдаевского до Кузнецкого моста, чтобы исключить подтопления в районе поселка Форштадт и Вертолетной площадки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.