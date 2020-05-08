За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Белово – 4, Калтан – 2, Кемерово – 1, Новокузнецк – 1, Крапивинский МО – 1, Анжеро-Судженск – 1.

Один пациент с подтверждённым диагнозом скончался, у него развилась тяжелая степень пневмонии.

23 пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже 51 человек.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 158 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7 357 человек.