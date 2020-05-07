Представители Министерства физической культуры и спорта поздравили с Днем Победы труженицу тыла, многократную чемпионку области по конькобежному спорту Нину Рябинину.

75-ую годовщину Победы Нина Тимофеевна празднует не так, как обычно: принимает поздравления из окна своего дома. Вспоминает, как трудилась в непростые годы на КЭМЗ техническим контролёром. В 1945-ом пришла в комитет по физической культуре и спорту Кемеровского облисполкома. Прошла путь от старшего инструктора до заместителя председателя.

С 8 класса школы спорт навсегда засел в сердце Нине Тимофеевне. Она стала многократной чемпионкой по конькобежному спорту, судьёй всероссийской категории. Её заслуга — появление импортных высококачественных осветительных мачт на кемеровском стадионе «Химик». Они работают до сих пор. Поздравить труженицу тыла и поблагодарить за многолетний труд пришел и призёр Олимпийских игр в Сочи, кузбасский спортсмен Александр Бессмертных.

В течение нескольких предпраздничных дней в Кузбассе будет передвигаться агитбригада, которая поздравит всех ветеранов войны с праздником Великой Победы. И на весь двор скажут громкое «Спасибо».

Автор: Виктория Тимкина