«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Сегодня мы вспоминаем триумфальный 1945 год, когда нацизм был повержен. Советские солдаты разгромили жестокого врага и спасли нашу Родину от рабства и уничтожения. С тех пор прошла целая жизнь, выросли несколько поколений, но мы по-прежнему чувствуем радость и скорбь, потому что каждый в России знает, какой дорогой ценой досталась Победа.

Мы помним о войне как о трагическом времени, тяжком испытании нашего народа. Четыре года наша страна напрягала все силы в строю, в окопах, у станков на военных заводах. Ценой огромных лишений наши предки все преодолели, выстояли и победили. Кузбасс внес огромный вклад в общую Победу. Отсюда уходили на фронт знаменитые сибирские дивизии. Здесь, на эвакуированных заводах, ковалось оружие Победы. В этом году мы впервые отмечаем День Победы в непривычном формате.

Конечно, очень жаль, что сегодня мы не можем пройти по праздничным улицам, лично поздравить и обнять ветеранов. Но жизни людей важнее. И мы все вместе обязательно отпразднуем День Победы, когда ситуация изменится и опасность коронавируса исчезнет.

Желаю всем участникам и свидетелям войны здоровья, долгих лет жизни и как можно больше счастливых моментов. Всем кузбассовцам — мира, добра и процветания. С Днем Победы!»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев