За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 6, Белово – 2, Калтан – 1.

Один пациент, получавший лечение, скончался. Возраст мужчины – 91 год. Он проживал в Новокузнецке. У пациента развилась тяжёлая форма пневмонии.

8 пациентов выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 70 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 183 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7120 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.