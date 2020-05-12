Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию всех мер поддержки, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России 11 мая. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.

Владимир Путин объявил, что с 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Президент России вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребенка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка.

Новая мера поддержки бизнеса – льготный кредит под 2 % на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Для поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО вводится объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Сергей Цивилев в комментарии по итогам совещания отметил, что жители и предприятия Кузбасса максимально быстро и в полном объеме получат поддержку, предусмотренную решениями президента РФ. «Считаю это приоритетной задачей . Поддержать людей и бизнес — самое главное», — сказал глава региона.

В Кузбассе план поэтапного выхода из режима ограничений был подготовлен к 11 мая, в полном соответствии с поручением президента, отметил глава региона. В регионе начался процесс ослабления ограничительных мер по согласованию с медиками и Роспотребнадзором. Откроются отдельно стоящие магазины непродовольственных товаров, можно будет гулять в парках, тренироваться на открытых стадионах и спортивных площадках.

«Снятие этих ограничений необходимо людям. У нас в Кузбассе ситуация контролируемая и стабильная, рост количества заболевших умеренный, система здравоохранения нормально справляется. Мы провели всю необходимую подготовительную работу, удалось пройти сложный период не останавливая базовые отрасли экономики. Работала и работает вся промышленность, угольные компании, сельское хозяйство, полным ходом идет строительство», — сказал Сергей Цивилев.