За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 4, Белово – 2, Новокузнецк – 1, Осинники – 1, Новокузнецкий район – 1.

8 пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 78 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 184 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7235 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.