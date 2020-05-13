Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу ускорить строительство жилья в области и скорректировать планы ввода жилья в эксплуатацию на 2020 год, увеличив объем ввода более чем на 50%: с 805 тыс. кв. метров до 1,237 млн кв. метров.

«Строительство жилья – одно из приоритетных для нас направлений. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем много строить: и социальных объектов, и жилых домов. Президентская ипотека пользуется высоким спросом, нужно это использовать. Главы территорий должны подготовить земельные участки и обеспечить инфраструктуру под строительство», – подчеркнул губернатор во время аппаратного совещания 12 мая.

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов отметил, что Минстрой Кузбасса довел до каждого города и района новые целевые показатели, проводятся совещания по корректировке планов на текущий год и увеличению темпов строительства жилья.

По данным ведомства, с начала 2020 года городские округа Кузбасса построили 72,4 тыс. кв. метров жилья, муниципальные округа и районы – 55,6 тыс. кв. метров.

Лидерами по вводу жилья за период с января по апрель 2020 года стали Кемерово – введено 45,9 тыс. кв. метров, Кемеровский округ – 17,1 тыс. кв. метров, Новокузнецкий район – 9,1 тыс. кв. метров, Таштагольский район – 7,1 тыс. кв. метров.

Не справляются с планом несколько территорий. В Тяжинском муниципальном округе введены 63 кв. метра при годовом плане 9 тыс. кв. метров, в Краснобродском округе введен 101 кв. метр при годовом плане 10 тыс. кв. метров, в Чебулинском муниципальном округе – 142 кв. метра при годовом плане 10 тыс. кв. метров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.