За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 10, Калтан – 1, Осинники – 1, Прокопьевский район – 1.

6 пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 84 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 191 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7 018 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.