Новый детский сад на 190 мест начнет работать в конце 2020 года в жилом районе Киселевска Красный Камень. Это уже второй детсад, который будет построен в городе за 2 года в рамках национального проекта «Демография». В прошлом году в Киселевске был открыт детский сад на 209 мест в районе шахты №12.

«Сейчас в Кузбассе идет строительство 14 детских садов одновременно. Задача — полностью закрыть вопрос очередей в детские сады», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который проконтролировал ход строительства во время рабочей поездки в Киселевск 14 мая.

В двухэтажном здании детского сада будут музыкальный и физкультурный залы, медицинский пункт, пищеблок, грузопассажирский лифт для маломобильных людей. На возведение объекта из областного и федерального бюджетов направлено свыше 268,2 млн рублей.

Губернатор также посетил мемориальный комплекс «Мужеству посвящается», где проходит поэтапное благоустройство. Памятник киселевчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны полностью реконструирован. На следующем этапе на площади заменят покрытие, установят фонари и 31 гранитную плиту с именами погибших фронтовиков. По поручению губернатора в Киселевском педагогическом колледже, который находится рядом с площадью, отремонтируют фасад и заменят окна.

Прилегающий к площади парк будет поделен на интерактивные зоны: там разместятся детская площадка с безопасным покрытием и игровыми комплексами в виде горной техники, территория для проведения общественных мероприятий, экспозиция военной техники. Срок сдачи этих объектов — август 2021 года.

Глава региона также осмотрел поликлинику № 3 ГБУЗ КО «Киселевская городская больница». Медучреждение находится на первом этаже жилого дома, и сегодня его площади недостаточно для обслуживания большого количества пациентов. Сергей Цивилев поручил своему заместителю по вопросам социального развития Алексею Цигельнику проанализировать со специалистами строительного блока возможность возвести отдельно стоящее здание поликлиники.

В ходе поездки губернатор Кузбасса оценил готовность сил и средств МЧС к тушению ландшафтных пожаров с угрозой перехода на важный промышленный объект. Противопожарные тактико-специальные учения прошли на площадке киселевского завода промышленных взрывчатых веществ «Знамя». Более 20 человек отрабатывали взаимодействие и порядок реагирования сотрудников МЧС России с другими оперативными и городскими службами. В учениях были задействованы 10 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны, квадроцикл и беспилотные летательные аппараты. Такие учения пройдут и в других муниципальных образованиях Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.