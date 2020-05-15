Кузбасские предприятия сферы энергетики и ЖКХ отработали осенне-зимний отопительный период в штатном режиме, сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе видеоселекторного совещания, которое сегодня провел полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло.

«Ресурсоснабжающие организации и предприятия электроэнергетики Кузбасса справились с поставленной задачей по обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей нашего региона. Все потребители — промышленные предприятия, объекты социально-бытовой сферы, население — получали энергоресурсы в требуемом объеме и должного качества», — сказал губернатор.

Энергетики, жилищники, коммунальщики уже готовятся к следующей зиме.

«Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, мы понимаем, что подготовка к зиме будет проходить в более сложных условиях, — сказал Сергей Меняйло. — Нужно спланировать работу (в регионах СФО) с учетом всех противоэпидемических мер и обеспечить их выполнение коммунальными организациями и подрядчиками».

В Кузбассе ориентировочный объем финансирования производственных программ энергопредприятий остался на уровне 2019 года и составляет 11 млрд рублей, в том числе 6,2 млрд рублей — ремонтная кампания, 4,8 млрд рублей — объем инвестиций.

Еще свыше 7,6 млрд рублей намечено направить на подготовку коммунальной инфраструктуры. Из них средства областного бюджета составят 1,5 млрд рублей, муниципальных бюджетов — 900 млн рублей, предприятий ЖКХ — более 5,2 млрд рублей. Сумма будет скорректирована после завершения гидравлических испытаний, по результатам которых будут дополнены планы ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях, дефектования котельного оборудования. Запланированные средства пойдут на реконструкцию и капитальный ремонт источников теплоснабжения, строительство блочно-модульных котельных, строительство и замену сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, уточнил Сергей Цивилев.