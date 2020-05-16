По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, к концу недели (с 9 по 15 мая) общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Кузбассе в 1,5 раза.

По итогам прошлой недели (со 2 по 8 мая) прирост в Кузбассе составлял 1,6 раза. Таким образом, ситуация с заболеваемостью несколько улучшилась.

На сегодняшний день (15 мая) по приросту количества заболевших Кузбасс — на 9-м месте в СФО, тогда как неделю назад регион занимал 5-е место.