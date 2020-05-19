Детский сад на 350 мест построен в новом жилом районе Кемерова

В Ленинском районе столицы Кузбасса (микрорайон № 68) начал работу второй корпус детского сада № 231 «Калейдоскоп детства». Юридически это филиал уже существующего детского учреждения, фактически — отдельно стоящий детский сад, один из самых крупных в регионе, способный принять 350 детей.

«В микрорайоне уже сейчас живет много молодых семей с детьми. В планах – активное строительство новых домов, поэтому детский сад важен для развития этой части Кемерова. Наша задача – обеспечить детям возможность получать современное дошкольное образование, всесторонне развиваться с самого раннего возраста», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время посещения нового корпуса в понедельник, 18 мая.

В филиале организовано 15 групп: 8 групп – для детей в возрасте от полутора до 3 лет, 7 групп – для детей от 3 лет до 7 лет. В каждой группе есть отдельный выход на улицу. На территории оборудованы прогулочные и спортивная площадки.

На первом этаже нового корпуса находятся комнаты для занятий и спальни, бассейн. На втором этаже создан «Квартал искусств»: балетная и театральная студии, изостудия. Оборудован кабинет индивидуальных занятий, в нем есть метеостанция-лаборатория для изучения погоды и природы; лаборатория гидропоники; чудо-грядки; мини-планетарий «Космодром детства». Педагоги будут проводить занятия по направлениям: экология родного края, занимательная физика, химия; финансовая грамотность дошкольников.

Кабинеты логопедов оснащены логотренажерами, оборудованы для занятий робототехникой, ЛЕГО-конструированием, наборами для ментальной арифметики.

В бассейне «Осьминожки» установлена трехступенчатая система очистки воды. Здесь дети будут обучаться держаться на воде и плавать, осваивать элементы аэробики и синхронного плавания, а в соляной пещере — укреплять иммунитет. Есть залы для музыкальных и физкультурных занятий и даже кабинет психологической разгрузки персонала.

В здании обеспечен современный контроль доступа: установлены 14 видеокамер для полного обзора всех игровых участков и основных помещений. Продумана противопожарная система, 12 эвакуационных выходов. Кнопка экстренного вызова полиции установлена в каждой группе.

Построен детский сад по нацпроекту «Демография», вложения из бюджетов разных уровней составили более 453 млн рублей.