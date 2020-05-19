Площадь Праздничная будет открыта к августу 2020 года.

Новая зона отдыха с первым в городе тротуарным фонтаном без открытого бассейна (это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются водяные струи) будет благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Площадь в Западном районе Междуреченска изначально была пустырем, который образовался в процессе застройки жилого квартала в 1980-х годах. Зимой здесь строили снежные городки для детей, а летом эта территория чаще всего пустовала. Благодаря нацпроекту появилась возможность сделать ее всесезонным и современным местом для отдыха. Работы по благоустройству уже начались, отличительной чертой проекта станут пешеходные или, как их еще называют, сухие фонтаны с подземной чашей», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадь нового общественного пространства составит свыше 5 тыс. кв. метров. Кроме фонтана здесь проложат сеть пешеходных дорожек, установят лавочки, разобьют цветники. Также планируется установить сцену для проведения городских праздников. В вечернее время на фонтане будет включаться подсветка.

На благоустройство новой зоны отдыха в Междуреченске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено 35,2 млн рублей, большая часть из которых поступила из федерального бюджета.

В этом юбилейном году в Междуреченске заменят старое дорожное полотно на девяти улицах: Интернациональная, Юдина, Юности, Весенняя, Пушкина, Лазо, Луговая и Космонавтов. Также планируется ремонт дороги к школе «Коррекция и развитие». Специалисты выбрали участки, которые больше всего нуждаются в капитальном ремонте. Из областного бюджета на эти цели было направлено 130 млн рублей, 14,5 млн — из бюджета Междуреченска.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.