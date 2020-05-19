16 мая правительство РФ утвердило постановление о выделении регионам России значительных средств из федерального резервного фонда. Эти деньги пойдут на майские выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее постановление размещено на сайте Кабмина.

Регионы Сибирского федерального округа получат в общей сложности более 3,5 миллиардов рублей (3538509,9 тысяч рублей). Кемеровская область — на пятом месте в СФО по размеру полученной от федерального центра суммы — 375 миллионов 395 тысяч рублей.

Всего по России размер очередного весеннего транша составляет более 22 миллиардов рублей на выплаты медикам за май. Кроме того, теперь выплаты тем, кто борется с коронавирусом, будут рассчитываться по самому факту работы, а не по времени, отработанному медиком. Стимулирующие выплаты также полагаются сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге – водителям автомобилей скорой помощи.

Как сообщили в правительстве, Федеральное казначейство специально обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы все регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

Полный текст постановления опубликован на сайте Правительства РФ: http://static.government.ru/media/files/gtwDjfRGAETpx1AO2RkU3TaY9XLBhxHD.pdf