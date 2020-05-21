Ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году стал центральной темой встречи губернатора Сергея Цивилева с первым заместителем Вячеславом Телегиным, курирующим дорожное строительство. До конца года в регионе по нацпроекту будут отремонтированы 135,8 км дорог, финансирование из бюджетов всех уровней составит 6,5 млрд рублей.

«Кузбасс вкладывает в ремонт дорог серьезные средства. Важно, чтобы работы были проведены качественно, причем на всех этапах: от земляных работ до укладки верхнего слоя дорожного полотна. Контроль должен быть строгим, с учетом особенностей ландшафта и нашего климата. Считаю, что для этого нам нужна своя кузбасская лаборатория с современным оборудованием», – сказал Сергей Цивилев.

Вячеслав Телегин доложил, что на данный момент дорожники работают на 23 объектах. Всего в течение года планируется отремонтировать 56 участков дорог.

В Кемерове в работе находятся 10 объектов, в Кемеровском муниципальном округе – 1, в Новокузнецке – 3, в том числе реконструкция Бызовского шоссе и проспекта Металлургов. Там работы ведутся круглосуточно и с опережением графика.

О ремонте муниципальных дорог, не входящих в нацпроект, поговорили отдельно. В 2020 году будет отремонтировано 70 км таких дорог. На это выделено более 1,2 млрд рублей из областного бюджета.

«Теплая весна позволила начать раньше обычного ямочные ремонты и укладку асфальта. Сейчас проводится традиционное весеннее обследование дорог после зимы. Там, где выявлены дефекты, подрядчики приступают к гарантийным ремонтам за свой счет», – доложил первый заместитель губернатора.

Продолжается благоустройство дворов и общественных пространств по региональному проекту «Формирование современной городской среды Кузбасса». «В 2019 году нам удалось обновить больше общественных и дворовых территорий, чем планировалось. План этого года — благоустроить 300 дворовых территорий и 50 общественных пространств. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,187 млрд рублей. Повторю, важно не только провести намеченные работы, но и сделать все качественно», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.