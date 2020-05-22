РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках акции «Время помогать» направил в апреле и мае более 42 миллионов рублей на помощь пенсионерам и ветеранам – бывшим  работникам  предприятий  компании,  которые  соблюдали  режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

 Для поддержки пожилых людей старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса, волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют им бесплатные наборы продуктов. Такую помощь получают более 10 тысяч человек.

Кроме того, в городах присутствия компании работает «горячая линия» Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании могут обратиться, если им необходима дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств.

«Хочу поблагодарить волонтеров компании, которые в сложной ситуации оказались в первых рядах тех, кто смог оказать поддержку старшему поколению. Здоровье наших ветеранов, улыбки и добрые слова, с которыми  принималась  помощь, – это  главное  свидетельство  того,  что  она  была  нужной  и своевременной. Сейчас, когда ситуация в некоторых регионах улучшается, мы рассмотрим дальнейшую возможность  продолжения  акции  там,  где  это  будет  необходимо», – отметил  Евгений  Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ.

Для справки: акция  «Время  помогать»  проходит  в  городах  Ачинск,  Братск,  Волгоград,  Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Михайловск, Кандалакша, Бокситогорск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.

Компания РУСАЛ  (www.rusal.ru) — лидер  мировой  алюминиевой  отрасли.  В  2019  году  на  долю  компании приходилось около 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).