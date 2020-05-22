Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) за неделю — с 16 по 22 мая.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Кузбассе в 1,3 раза к концу недели.

В СФО этот показатель выше (1,6 раза), однако в общем по России картина лучше, чем в Кузбассе, там прирост в 1,2 раза.

По итогам прошлой недели (с 9 по 15 мая) прирост в регионе составлял 1,5 раза. Стоит отметить, что это некоторое улучшение.

Показатель прироста заболевших — один из важнейших, на которые власти ориентируются, принимая решение о снятии ограничений и введении послаблений режима при эпидемии.

На 22 мая по приросту количества заболевших в Кузбассе — самая благополучная ситуация в СФО, регион замыкает рейтинг. За неделю Кемеровская область продвинулась с 9-го на 10-е место.

22 мая в СФО «антилидер» все тот же — Республика Тыва, количество заболевших COVID-19 здесь возросло в 2,4 раза.

Всего в СФО количество зарегистрированных заболевших COVID-19 за неделю выросло на 59,9% (в 1,6 раза).