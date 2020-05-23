За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 4, Междуреченск – 4, Новокузнецк – 1, Белово – 1, Анжеро-Судженск – 1, Киселевск – 1, Прокопьевск – 1, Кемеровский МО – 1, Прокопьевский МР – 1.

8 пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 138 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 261 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7939 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.