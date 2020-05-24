Правительство страны выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за пандемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за 2 предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности 5 регионов СФО — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области.

Самая большая дотация — 9 миллиардов 16 миллионов 944 тысячи рублей — достанется Кемеровской области.

Правительство надеется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Полный текст распоряжения опубликован на сайте Кабмина: http://static.government.ru/media/files/OBMA7N1xSnAsh3zeHmqEkAZBhCaqpdvA.pdf