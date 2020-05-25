За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 7, Белово – 4, Новокузнецк – 2.

3 пациента выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 145 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 279 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8 743 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.