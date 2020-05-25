Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 25 мая.

Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России не спадает; наоборот, за неделю он возрос на 42,7 пункта и сегодня достигает 240,7 пунктов.

В мировом рейтинге Россия улучшила показатели. Наша страна вновь на 3-ем месте по числу подтвержденных случаев коронавируса. Первое и второе место — у США и Бразилии.

25 мая в РФ зафиксировано 353 тысячи 427 случаев заболевания COVID-19.

В СФО, по данным ИЦК на 25 мая, общий прирост составил 84,42 случая на 100 тысяч человек. Общая картина ощутимо ухудшилась — это произошло из-за продолжающегося резкого скачка числа заболевших в Тыве и Красноярском крае.

Кемеровская область продолжает удерживать позиции самого благополучного региона в СФО, замыкая рейтинг. На 25 мая здесь вновь отмечено самое малое число случаев инфекции. На 100 тысяч человек — 15,5 случаев COVID-19. Хотя за неделю все же есть прирост в 3,4 пункта, показатель заболеваемости остается самым низким в СФО.

На первом месте в СФО с существенным отрывом — Республика Тыва, где на 100 тысяч жителей отмечено 220,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости у «антилидера» возрос в 2,3 раза.