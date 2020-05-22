Выпускники в этом году переживали, как будет проходить Единый государственный экзамен и состоится ли он вообще. Накануне ситуация прояснилась. Состоится. Первый день — 29 июня. Правда, правила поведения несколько изменились.

Сдавать или не сдавать? Накануне Владимир Путин провёл совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19. В этом году 692 тысячи российских школьников заканчивают 11 класс. Президент отметил, что рассматривались самые разные варианты формы проведения ЕГЭ, в том числе, его предлагали отменить. Однако, выход всё же нашли.

29 июня состоятся экзамены по географии, литературе и информатике. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году.

Обязательная термометрия, дезинфекция аудиторий, дистанция не менее полутора метров. Все меры безопасности будут соблюдены. А зачисления в высшие учебные заведения начнутся уже в августе. По результатам ЕГЭ выпускники смогут подать документы для поступления сразу в несколько вузов. Причем без личного присутствия — онлайн.

Автор: Арина Мерлова