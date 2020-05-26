15 новых автобусов отправились по городским и междугородным маршрутам Кузбасса. Автотехника поступила по госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», которая рассчитана на 2014-2024 годы, поставки финансируются из областного бюджета.

«Новые автобусы – это и комфорт, и снижение загрязнений воздуха: вся новая техника соответствует нормам «Евро-5» или работает на экологичном газомоторном топливе. Планомерно движемся к цели — обновить автопарк более чем на 60% к празднованию 300-летия Кузбасса. В области сейчас идет масштабное дорожное строительство, и по новым дорогам, конечно, должен ездить новый общественный транспорт», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Четыре дизельных утепленных автобуса НЕФАЗ большого класса междугородного назначения стоимостью более 7,5 млн каждый направлены для обслуживания междугородных рейсов в Мариинск, Тяжин, Юргу и Кемерово. Техника адаптирована под сибирские условия: с теплым полом, стеклопакетами, автономным воздушным отопителем в пассажирском салоне и кабине водителя.

Два утепленных междугородных автобуса VOLGABUS 5285G2 большого класса поступили в Кемеровскую автоколонну № 1237 и АО «КТК». Автобусы работают на компримированном природном газе, это сокращает выбросы в окружающую среду. Стоимость каждого автосредства – порядка 9 млн рублей.

Пять автобусов VOLGABUS среднего класса, адаптированных под сибирские условия, будут курсировать по городским маршрутам Белова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Тайги, Яшкино, еще по два – в Междуреченске и Юрге. Стоимость одного такого автобуса – более 7 млн рублей. Помимо усиленной системы отопления модель адаптирована для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, также в салон будет легко закатить коляску с ребенком.

С начала 2020 года Кузбасс получил 94 новых автобуса, еще 57 автобусов поступят за лето. Всего по итогам года регион получит 236 автобусов, еще 244 автобусов – в первом полугодии 2021 года.

Поступивший транспорт оснащен устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.