За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 4, Кемерово – 3, Яшкинский МО – 3, Белово – 2, Юрга – 1.

13 пациентов выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 158 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 279 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8824 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.