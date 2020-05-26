Актуальная статистика и карта заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Кузбассе доступна на сайте центра ситуационного мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 по адресу http://statcovid.kuzdrav.ru/

Здесь ежедневно публикуются: количество случаев COVID-19, выявленных за сутки с нарастающим итогом; число кузбассовцев под медицинским наблюдением, пациентов на лечении и выписанных из медорганизаций; количество летальных случаев, а также проведенных тестов на COVID-19. Кроме того, доступна карта распространения COVID-19 в Кузбассе с разбивкой по муниципальным образованиям.

Центр ситуационного мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе работает на базе Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра (КОМИАЦ). Учреждения и ведомства Кузбасса направляют в центр информацию, необходимую для оперативного взаимодействия, реагирования и подготовки мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Задачу постоянно актуализировать и предоставлять в открытый доступ все данные по коронавирусу поставил ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На сайт центра можно также перейти с главной страницы официального сайта Министерства здравоохранения Кузбасса. В настоящее время ведется работа по совершенствованию версии основной страницы для мобильных устройств.

Телефоны «горячей линии» по COVID-19 в Кузбассе: 8-800-201- 25- 22; +7(3842) 555 – 115.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.