За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Осинники – 4, Междуреченск – 4, Гурьевский МР – 3, Кемерово – 3, Анжеро-Судженск – 1, Березовский – 1, Новокузнецк – 1, г. Белово –1.

7 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 2, Кемерово – 2, Белово – 2, Юрга – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 165 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 290 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9672 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.