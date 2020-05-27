Совсем близко каникулы. Погода располагает к прогулкам. И в это время сложнее контролировать и ограждать от опасностей подрастающее поколение. Медики говорят, начинается сезон детского травматизма. Большинство травм и опасных ситуаций можно избежать, но не всегда юным кузбассовцам хватает жизненного опыта для этого, а взрослые не могут предугадать все опасные повороты на жизненном пути. Продолжит тему Кристина Орехова.

Зачастую склонность к познанию окружающего мира приводит к экспериментам с уличным инвентарём. И, как следствие, к травмам. Последние 2 недели обучения в школе маме Влада пришлось быть правой рукой сына и буквально писать за него домашние и контрольные. Месяц в гипсе, и Влад уже приспособился ко многому и даже продолжает принимать участие в уличных играх. Через несколько дней ограничитель и вовсе снимут.

А вот Данил пока не знает, когда сможет вернуться к обычному образу жизни. О мечте поступить в кадетский корпус МЧС пришлось забыть на время. Около года назад за городом решил поплавать в местном водоёме. В итоге — перелом шейного позвонка. Дно было неглубоко. После — операция, устранение тромба, который образовался из-за перепада давления в крови. Активность друзей, сборы благотворительных организаций позволили посетить Московские медицинские центры, получить надежду на возвращение к полноценной жизни и начать реабилитацию.

Помочь Данилу приблизится к новой заветной мечте – встать на ноги – может каждый. Пройдя по хэштегу #ДоброДанилу в инстаграм, можно узнать об открытом сборе на аппарат. В конце лета, если удастся победить последствия пролежней, планируется дорогостоящая реабилитация. Пока ещё в случае Данила помощь — это всегда вовремя.

Автор: Кристина Орехова