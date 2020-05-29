За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 7, Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Калтан – 1, Новокузнецк – 1, Осинники – 1, Кемеровский МО – 1.

13 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 7, Осинники – 2, г. Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Ижморский МР – 1, Тисульский МР – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 196 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 292 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9796 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.