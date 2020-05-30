За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 9, Новокузнецк – 6, Осинники – 4, Белово – 2, Междуреченск – 2, Анжеро-Судженск – 1, Промышленновский МО – 1.

26 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 17, Калтан – 3, Осинники – 2, Новокузнецкий район – 1, Киселевск – 1, Анжеро-Судженск – 1, Прокопьевский район – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 222 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 291 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9460 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.