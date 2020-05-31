За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 7, Белово – 7, Новокузнецк – 4, Калтан – 1, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Междуреченск – 1, Тайга – 1, Новокузнецкий МР – 1, Яшкинский район – 1.

7 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 3, Мыски – 2, Прокопьевск – 1, Кемерово – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 229 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 309 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса